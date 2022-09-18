Париж, 18 сентября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. На территории Гваделупы, являющейся заморской территорией Франции, будет объявлен режим природной катастрофы. Об этом 18 сентября сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«После урагана «Фиона» будет объявлен режим природной катастрофы и направлены средства фонда помощи заморским территориям», — написал Макрон в Twitter.

Французский президент поручил представителям правительства направиться в Гваделупу.

Как сообщало ИА REGNUM, тропический шторм «Фиона» усилился 18 сентября.