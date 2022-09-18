Донецк, , 21:20 — REGNUM Представители ВСУ обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20:40 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 155 мм; 21:00 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра.