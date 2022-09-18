Симферополь, 30 сентября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов в аэропорт Симферополя продлён до 10 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта 30 сентября.

Александр Полегенько ИА REGNUM Взлет самолета в международном аэропорту Симферополь

«Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорт Симферополь до 10 октября 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, небо над Крымом закрыто для гражданской авиации с 24 февраля. Помимо аэропорта Симферополя, ограничения распространяется ещё на десять аэропортов городов центра и юга России.