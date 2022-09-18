Херсон, 18 сентября, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Новую Каховку в Херсонской области вновь обстреливают киевские боевики. Об этом 18 сентября сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации Новой Каховки.

Министерство обороны Российской Федерации Перехват ракеты средствами ПВО

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги, — говорится в сообщении. — Шестая [с начала текущих суток]».

Отмечается, что система ПВО РФ работает в городе, прогремело пять воздушных взрывов.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в Минобороны России сообщили, что российскими средствами ПВО уничтожены в воздухе восемь снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области и города Херсон.