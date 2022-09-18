Москва, 18 сентября 2022, 21:10 — REGNUM В центре Кишинёва участники акции протеста установили палаточный городок, сообщил 18 сентября депутат молдавской партии «Шор» Вадим Фотеску.
В столице Молдавии 18 сентября прошёл многотысячный протест, его участники требовали отставки президента страны Майи Санду.
«Здесь останется платочный городок, к которому могут присоединиться все желающие, цитирует слова Фотеску ТАСС. — Мы намерены мирно протестовать без партийной символики».
По словам депутата, на следующей неделе продолжатся демонстрации в Кишинёве, массовая акция запланирована на воскресенье.
Как сообщало ИА REGNUM, в протестном митинге в Кишинёве приняли участие, по данным организаторов, около 45 тыс. человек.