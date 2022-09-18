Будапешт, 18 сентября, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Власти Венгрии рассчитывают подписать с Европейской комиссией соглашение о предоставлении Будапешту доступа к средствам Евросоюза, которые выделены на оперативные программы и восстановление после пандемии, до конца 2022 года. Об этом сообщил министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич.

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«Мы будем дальше продолжать переговоры, — сказал чиновник в эфире радио Kossuth. — Начнётся выполнение обязательств, это даст нам довольно неплохие шансы придерживаться первоначального графика».

По его словам, в этом случае Венгрия сможет до конца года подписать с Еврокомиссией соглашение, которое обеспечит запрос на средства Евросоюза.

В апреле стало известно, что Еврокомиссия направила Будапешту уведомление о запуске процедуры проверки на предмет нарушения закона о верховенстве права и бюджетных условий.