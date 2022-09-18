Москва, 18 сентября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Новые факты преступных действий боевиков ВСУ, обстрелявших Горловку, Донецк и Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР), будут зафиксированы следователями Следственного комитета (СК) России. Об этом 18 сентября сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

«Сообщается, что при обстреле Никитовского района Горловки пять человек погибли, трое получили ранения, в Донецке ранены пять человек, среди которых трое детей, — говорится в сообщении. — В Макеевке в результате преступных действий… националистов ранение получил мирный житель».

Отмечается, что следователи зафиксируют факты обстрелов трех городов ДНР со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в Народной милиции ДНР сообщили, что боевики ВСУ выпустили более 180 снарядов и мин по территории республики с начала текущих суток.