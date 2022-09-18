Абуджа, , 20:59 — REGNUM Лихорадка Ласса с начала 2022 года унесла жизни 171 человека в Нигерии. Об этом 18 сентября сообщает новостной портал «Дейли наджириан», ссылаясь на пресс-службу нигерийского центра по контролю за болезнями.

Крысы Kilessan

Сообщается, что в Нигерии в текущем году зарегистрировано 6,66 тысяч случаев этого заболевания.

«Лихорадка Ласса зафиксирована в 25 штатах страны из 36. Наибольшее число заболевших выявлено в возрастной группе от 21 до 30 лет», — сообщает портал.

Отмечается, что в 2021 году в Нигерии было зарегистрировано свыше 80 смертей от лихорадки Ласса. Предыдущая вспышка этого заболевания была зафиксирована в Нигерии в 2017—2018 годах.

Напомним, что лихорадка Ласса является острым инфекционным вирусным заболеванием, которое входит в семейство аренавирусов группы геморрагических лихорадок. Возбудителями лихорадки являются вирусы, переносимые грызунами.