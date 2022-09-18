Вашингтон, , 20:43 — REGNUM США уже являются стороной конфликта на территории б. УССР, поставляя киевскому режиму 75% помощи. Об этом заявил в интервью Fox News генерал-лейтенант в отставке Джозеф Кит Келлог, являвшийся советником Дональда Трампа по национальной безопасности.

Реактивная система залпового огня M142 HIMARS U.S. Army

«Когда мы стали отправлять им (киевскому режиму — прим.) вооружение по типу HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем 75% гуманитарной, экономической и военной помощи, мы уже сторона этого конфликта», — сказал генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что Запад является пособником преступлений Киева, поставляя ему дальнобойную артиллерию и ракетные установки. При этом сами поставки стали для Вашингтона и Лондона прибыльным бизнес-проектом.