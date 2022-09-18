Вашингтон, 18 сентября 2022, 20:43 — REGNUM США уже являются стороной конфликта на территории б. УССР, поставляя киевскому режиму 75% помощи. Об этом заявил в интервью Fox News генерал-лейтенант в отставке Джозеф Кит Келлог, являвшийся советником Дональда Трампа по национальной безопасности.

Реактивная система залпового огня M142 HIMARS
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS
U.S. Army

«Когда мы стали отправлять им (киевскому режиму — прим.) вооружение по типу HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем 75% гуманитарной, экономической и военной помощи, мы уже сторона этого конфликта», — сказал генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что Запад является пособником преступлений Киева, поставляя ему дальнобойную артиллерию и ракетные установки. При этом сами поставки стали для Вашингтона и Лондона прибыльным бизнес-проектом.