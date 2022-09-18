18 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова первого заместителя постпреда РФ при ООН о том, что Россия будет настаивать на запуске в ООН арбитража против США.

Артур Савин, , 21:08 — REGNUM Заявление первого заместителя постпреда России при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрия Полянского о том, что Российская Федерация будет настаивать на запуске в ООН арбитража против США, по вине которых дипломаты систематически сталкиваются с проблемами при получении виз, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 18 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

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Полянский отметил, что наглость американской стороны, выраженная в том, что российским делегатам не выдают визы для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, — не первый такой случай. Дипломат утверждает, что «наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год». Кроме этого, в отношении российских делегаций уже очень долгое время действуют ограничения на передвижение.

Представитель российской делегации отметил, что речь идёт не только о дискредитации одной лишь России, потому что многие другие страны, осмеливающиеся проводить суверенную и независимую политику, сталкиваются со схожими ущемлениями со стороны Соединённых Штатов Америки.

«Ну, это самый настоящий парад лицемерия. Приглашать на саммит ООН, а потом не выдавать визу — тупее решения я ещё не видел. Надо наказать американцев по полной программе», — считает Корнелий К.

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Многие пользователи пришли к выводу, что попытки российской стороны добиться справедливости через суд в любом случае ни к чему не приведут, потому что у Америки на своей же территории уже давно всё схвачено.

«Видимо, по причине того, что ООН не хочет подставлять своих хозяев в лице США и не хочет давать нам визы. Гутерреш уже прогнулся под Штаты, поэтому нет смысла ждать от него справедливой оценки», — поделилась своим мнением Екатерина И.

Некоторые комментаторы подозревают генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в работе на американцев. Граждане убеждены, что Организация Объединённых Наций больше не отражает интересов Российской Федерации, она служит инструментом США для оказания давления на всех с ними несогласных.

«Гутерреш — ставленник США. Какое уж тут расследование», — написала Мария Ш.

«Подать в американский арбитраж против американской организации, расположенной в Америке и принадлежащей Америке. Ничего не забыл?» — спрашивает Роман П.

Часть людей полагает, что лучшим выходом из того положения, в котором оказалась Россия, станет перенос всех заседаний ООН с территории Америки в какую-нибудь нейтральную страну либо же прямо в Российскую Федерацию.

«Эта организация должна быть на нейтральной территории — между Западом и Востоком. Но лучше для этого места, чем Россия, не найти», — уверен Николай З.

«Пора уже поднимать вопрос о переносе штаб-квартиры ООН в Россию, в Сочи, например. Большинству стран мира удобнее добираться будет, и плюс ООН лишится давления упырей из элиты США. Россия всегда держит своё слово, поэтому ООН будет иметь безопасное место и все члены получат возможность не бояться гнева Америки», — указывает Александр К.

Напомним, 18 сентября первый заместитель постпреда России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский заявил РИА Новости о том, что Российская Федерация будет настаивать на запуске в ООН арбитража против США, по вине которых дипломаты систематически сталкиваются с проблемами при получении виз.