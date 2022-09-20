Ереван, , 10:38 — REGNUM Политическое и военное руководство Армении умышленно ведёт страну к поражению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооружённый конфликт между Арменией и Азербайджаном — все новости»

«Политическое и военное руководство Армении никоим образом не оказалось готово к азербайджанскому наступлению. Точнее, оно было готово к своему плану. А его план, как я уже говорил, это подготовленное поражение, это не война. Власти ничего сейчас не делают для введения в стране военного положения, не происходит мобилизация, добровольцев не пускают на посты. Министр обороны Армении заявил, что добровольцы должны приходить в военкоматы, и многие восприняли это как то, что добровольцев будут отправлять на посты на границе. Но прийти и зарегистрироваться в военкомате, это совсем не значит, что тебя отправят на пост. Поэтому говорить о том, что военно-политическое руководство готово защищать Родину, не приходится», — сказал эксперт.

Напомним, что 12 сентября азербайджанская армия перешла в наступление на границе с Арменией. В результате обстрелов и боёв по официальным данным погибло 135 армянских и 79 азербайджанских военных.