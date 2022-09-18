Бишкек, , 20:33 — REGNUM Количество погибших граждан Киргизии в результате конфликта с Таджикистаном увеличилось до 59 человек. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Киргизии.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что в учреждения здравоохранения Баткенской области доставили тела еще 13 погибших.

«Общее число погибших достигло 59», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что количество пострадавших в результате этого конфликта увеличилось до 144.

Ранее сообщалось о 46 погибших граждан Киргизии в результате боев на границе с Таджикистаном.

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