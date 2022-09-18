Александр Савельев, 18 сентября 2022, 20:31 — REGNUM Со стороны Баку было вполне естественно и предсказуемо использовать сложившуюся ситуацию для военного давления на Ереван. Армянские власти продолжают придерживаться тактики затягивания переговоров и фактически саботируют положения трехстороннего заявления, положившего конец вчистую проигранной Ереваном осенней войны 2020 года. Заявление подписано президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Россия своим политическим влиянием остановила победное наступление азербайджанских войск и ввела на линию военного соприкосновения своих миротворцев, договорившись не только с самими противостоящими сторонами, но и основным союзником Баку — президентом Турции Реджепом Эрдоганом — о совместном мониторинге армяно-азербайджанского конфликта и содействии его мирному урегулированию.

Флаги Азербайджана и Армении
Флаги Азербайджана и Армении
Иван Шилов © ИА REGNUM

Последовавший после трехстороннего заявления саботаж Ереваном его ключевых положений закономерно подтолкнул Баку к дальнейшему использованию военных методов. Правительство Пашиняна уже давно лишило Нагорный Карабах — главный территориальный спор между двумя бывшими советскими республиками — любой политической субъектности. Многолетнее и последовательное непризнание Ереваном независимости бывшей автономии в составе советского Азербайджана исключало возможность решительной поддержки со стороны других государств, а неприкрытая политическая травля лидеров так называемого «карабахского клана», одно время правившего в самой Армении, породила серьезный раскол в армянском политикуме.

Между Арменией и Азербайджаном до сих пор не заключено всеобъемлющее мирное соглашение, не осуществлена делимитация границ. Наконец, критически важный для Баку вопрос — Зангезурский транспортный коридор, связывающий «материковую» основную часть Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской автономией, — также пока остается только на бумаге. Одним из пунктов трехстороннего заявления было разблокирование транспортного сообщения: Армении с Карабахом через территорию Азербайджана и Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении.

Момент подписания Шушинской декларации, один из пунктов которой напрямую касался Зангезурского коридора
Момент подписания Шушинской декларации, один из пунктов которой напрямую касался Зангезурского коридора
President.az

Для Баку этот пункт гораздо более важен, чем для Еревана: Нахичеванская автономия имеет сухопутную границу с его главным союзником Турцией, надежное транспортное сообщение между странами жизненно важно. Для нынешнего Еревана, уже фактически не только отказавшегося от Нагорного Карабаха, но и обрушающего отношения с Россией, Зангезурский коридор является последним аргументом в попытке подтвердить свою региональную геополитическую значимость. Лачинский коридор между Арменией и Карабахом уже не нужен официальному Еревану, вопрос его сохранения и развития может использоваться только как дополнительный и отвлекающий аргумент в переговорах.

Позиция премьер-министра Армении иногда ошибочно представляется как неразумная и волюнтаристская. Между тем Никол Пашинян успешно победил на выборах, состоявшихся уже после разгрома Армении во Второй карабахской войне, и продолжает, несмотря на неорганизованное гражданское сопротивление, вести прежний курс, который пользуется поддержкой большинства армянских граждан.

Пашинян пришел к власти по итогам очередной цветной революции на постсоветском пространстве не без западной помощи хотя бы в лице активно действующих в республике структур известного «филантропа» Джорджа Сороса, и перед ним стоят куда более амбициозные задачи, чем просто ликвидация карабахского армянства. Это лишь попутная и отчасти вынужденная тактическая цель в непрерывной борьбе за власть. Стратегической задачей Пашиняна является окончательное изгнание России из Закавказья через ряд военно-дипломатических провокаций, последствия которых существенно ослабят влияние Москвы в регионе. Ослабленная Армения может временно сохранить формальные атрибуты суверенной государственности, но в реальности всё больше становится криптоколонией Анкары и Запада во главе с США. При этом ответственность за сознательный антинациональный курс Еревана, по задумке западных покровителей Пашиняна, должна нести Россия, которая упорно, но малоэффективно добивается восстановления стабильности в Закавказье. Визит спикера американского конгресса Нэнси Пелоси в Ереван, как и проходящие в эти дни демонстрации под лозунгами «Остановите российско-азербайджанскую агрессию» (против Армении), уже совсем открыто показывают прозападный внешнеполитический вектор армянского руководства.

Никол Пашинян и Нэнси Пелоси
Никол Пашинян и Нэнси Пелоси
Primeminister.am

Закавказский кризис самым прямым образом затрагивает Иран. Исламская республика граничит и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Турцией. Напряженные отношения с Западом, исторически обусловленная геополитическая конкуренция с Анкарой и значительная численность этнических азербайджанцев в Иране, в разы превышающая население самого Азербайджана, заставляют Тегеран настороженно относиться к растущей напряженности. Особое беспокойство там вызывает неопределенность статуса Зангезурского коридора. Пока со стороны Азербайджана и стоящей за ним Турции не объявлено о необходимости придания ему экстерриториального и наднационального статуса, однако действия правительства Пашиняна неизбежно ведут к таким требованиям. Экстерриториальность транспортной артерии поставит армяно-иранскую границу под азербайджанско-турецкий контроль, этого в реальности добивается Пашинян и стоящий за ним коллективный Запад своими якобы непродуманными действиями.

Подобного развития событий можно было бы избежать, держись официальный Ереван национальных, а не чужих западных интересов. Разблокирование вывоза зерна с территории бывшей УССР показало, что логистические проблемы решаемы даже в чрезвычайных условиях. Бормотание Пашиняна о том, что он готов согласовать Зангезурскую дорогу, но не коридор, является очевидным приглашением Баку решить жизненно важный для него и согласованный в том числе с Москвой вопрос военным путем.

Проколониальная, прозападная политика Пашиняна неизбежно ведет к закату или даже концу реального суверенитета Армении. Этнический национализм, настойчивое внедрение исторических мифов о восстановлении Великой Армении в ее почти доисторических границах, самохвальство и неизбежный отрыв от реальности привели армянское общество к последовательным поражениям и возвращению к диаспоральному существованию.

России еще только предстоит познать и выработать адекватный ответ на все трагические последствия своего снисходительного отношения к высокомерному и потребительскому этнонационализму на бывших своих территориях.