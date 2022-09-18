Вашингтон, 18 сентября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Странам мира необходимо задуматься о массовом разоружении, пишет автор статьи в американском издании The National Interest Камран Бохари.

Ядерное оружие

По его словам, на планете возросли риски ядерной войны из-за увеличения числа точек эскалации. Бохари процитировал слова президента России Владимира Путина, произнесённые в августе в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

«В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — сказал Путин.

Автор считает, что основным очагом напряжённости может стать Азия, где не утихают споры между Северной и Южной Кореей, Индией и Пакистаном, а также обострился Тайваньский кризис. Он уверен, что единственным способом недопущения Судного дня является соблюдение международного договора по ядерному оружию.