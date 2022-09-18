Пермь, 18 сентября, 2022, 20:14 — ИА Регнум. В Перми 18 сентября состоялся митинг против транспортной реформы. Об этом пишут СМИ.

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Участники акции требовали восстановить в прежнем виде два автобусных маршрута. Также они выступали против повышения тарифов на проезд и добивались отставки главы городского департамента транспорта.

Отметим, эта подобная акция не первая. Ранее пермяки жаловались на то, что востребованные населением автобусные маршруты 13 и 63 урезали. Кроме того, их возмутило исчезновение кондукторов, подорожание проезда и отсутствие бесплатных пересадок.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная реформа общественного транспорта началась в Перми в 2019 году. Часть граждан оценили её преимущества, но некоторые другие пермяки выражают недовольство в связи с её проведением.