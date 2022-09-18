Турин, Италия, 18 сентября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Генеральный директор туринского футбольного клуба «Ювентус» Маурицио Арривабене высказал о возможной отставке итальянского специалиста Массимилиано Аллегри с поста главного тренера основной команды.

Логотип Ювентуса

«Я ожидаю реакции от «Ювентуса». Даже не реакции, а скорее действий. Аллегри? Менять его сейчас было бы безумием. Нужно осмотреть проблемы со всех сторон. Мы пережили трудные годы, не только в плане футбола. Обвинения не помогут такому клубу, как «Ювентус», работать над дисциплиной», — цитирует Маурицио Арривабене журналист Джанлука Ди Марцио.

После семи сыгранных матчей «Ювентус» с двумя победами и десятью набранными очками занимает лишь восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А 2022/23.