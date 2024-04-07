Херсон, 18 сентября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Новую Каховку в Херсонской области вновь обстреливают боевики ВСУ. Об этом 18 сентября сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации Новой Каховки.

Mil.ru ПВО России

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги, — говорится в сообщении. — Пятая [с начала текущих суток]».

Отмечается, что система ПВО РФ работает в городе, прогремело два воздушных взрыва.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в Минобороны России сообщили, что средствами ПВО РФ уничтожили в воздухе 25 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Новой Каховки и Херсона.