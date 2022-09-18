Лондон, 18 сентября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден прибыл в Вестминстерский дворец в Лондоне, сообщают американские СМИ.

stingrayschuller Джо Байден

Байден примет участие в церемонии прощания с королевой Великобритании Елизаветой II. Уточняется, что Джо Байден и его жена Джилл появились на балконе дворца.

Церемония прощания с британской королевой продлится до 6:30 по местному времени (8:30 по московскому времени) 19 сентября. В 11:00 (13:00 мск) состоятся похороны Елизаветы II.