Краснодар, 18 сентября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. 24-летний центральный полузащитник Ильзат Ахметов заявил, что недоволен количеством игрового времени, которое получает в «Краснодаре».

ФК «Краснодар»

«Я недоволен тем временем, на которое выхожу на поле. Считаю, что я готов физически. Для меня это не очень приятная ситуация. Я сюда не за этим приезжал. Тренер говорит, что я не готов физически, но считаю, что я в хорошей форме», — сказал Ахметов.

В текущем сезоне Ильзат Ахметов принял участие в десяти матчах за «быков» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Суммарно на поле хавбек провел 246 минут.

Ильзат Ахметов выступает за «Краснодар» с 7 июля 2022 года после перехода из московского ЦСКА на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.