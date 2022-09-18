Москва, , 19:53 — REGNUM В Кишинёве на протестный митинг вышли порядка 45 тыс. человек, сообщил один из организаторов, почётный председатель партии «Шор» Валерий Клименко.

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор partidulsor. md

По его словам, всего было заявлено об участии в антиправительственном митинге 50 тыс. человек.

«По информации на эту минуту у меня есть цифра 44 720 человек», — цитирует слова Клименко РИА Новости.

Он рассказал, что проведению акции пыталась помешать полиция, которая разворачивала автобусы с участниками.

Протестующие в Кишинёве требуют отставки президента Молдавии Майи Санду и досрочных выборов. В частности, среди участников пользуется популярностью лозунг: «Меняем Санду на дрова!».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе митинга было заявлено, что протесты станут бессрочными, а в центре Кишинёва установят палатки.