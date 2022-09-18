Рим, , 19:52 — REGNUM 18 сентября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» футбольный клуб «Рома» в матче седьмого тура итальянской Серии А 2022/23 встретится с «Аталантой» из Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ФК «Рома» Asroma.com

Стартовые составы команд:

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Зеки Челик, Леонардо Спинаццола, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Неманья Матич, Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам.

«Аталанта»: Жуан Муссо, Рафаэл Толои, Йоаким Мэле, Мартен де Рон, Мерих Демирал, Ханс Хатебур, Тейн Копмейнерс, Эдерсон, Джорджио Скальвини, Марио Пашалич, Расмус Хойлунн.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Ассистенты главного судьи — Валерио Векки и Вито Мастродонато.