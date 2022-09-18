Екатеринбург, , 19:49 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев озаботился ремонтом крыши в многоквартирном доме на территории посёлка Староуткинск. Об этом пишут СМИ.

По пути к крышам Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации Накануне. Ru, к нему обратилась местная жительница, проживающая в доме на 22 квартиры. В августе с крыши дома сорвало часть кровли. Причиной стал сильный ветер. Но в администрации муниципалитета жильцам сказали чинить крышу самостоятельно.

«Но в доме живут пенсионеры, малоимущие и несколько педагогов. По предварительным подсчетам ущерб составил 660 тысяч рублей — для жителей дома сумма неподъемная», — написал Куйвашев в своём телеграм-канале. В разгар предвыборной кампании он пообещал помочь с ремонтом.

В ответ на просьбу к руководству Староуткинска разобраться в ситуации местные чиновники попросили выделить деньги из резервного фонда, которые можно было бы потратить на ремонт кровли. Как отметил Куйвашев, вопрос уже решён. Подрядчик определён.

«Так что в ближайшее время крышу починят», — заверил чиновник.