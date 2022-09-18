Донецк, 18 сентября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Боевики ВСУ выпустили более 180 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 18 сентября сообщает Народная милиция ДНР.

U.S. Army Europe ВСУ

«За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 180 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» и БМ-21 «Град», танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики ВСУ обстреляли районы 11 населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов погибли четверо мирных жителей и 14 получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР из артиллерии.