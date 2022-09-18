Аресибо, Пуэрто-Рико, , 19:52 — REGNUM Тропический шторм «Фиона» усилился до урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом 18 сентября сообщает национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ураган Ncdc.noaa.gov

Сообщается, что скорость порывов ветра этой стихии составляет 35,7 метров в секунду. Этот ураган находится в 80 км к югу от города Понсе в Пуэрто-Рико, он движется в северо-западном направлении со скоростью 13 км в час.

Согласно прогнозу, 18 сентября ураган ожидается в Пуэрто-Рико, в некоторых районах восточного побережья Доминиканской Республики он ожидается 18 и 19 сентября. Помимо этого, на Ливардских островах, в Пуэрто-Рико, на Американских Виргинских и Британских островах, а также на Гаити и Доминиканской Республике ожидаются дожди, которые могут привести к паводкам и наводнениям в городах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 18 сентября президент США Джо Байден распорядился предоставить властям Пуэрто-Рико помощь из средств федерального бюджета.

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