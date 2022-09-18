Вильярреаль, Испания, , 19:41 — REGNUM 18 сентября в Вильярреале на стадионе «Сьюдад де Валенсия» футбольный клуб «Вильярреал» в матче 6-го тура испанской Ла Лиги 2022/23 сыграл вничью вничью с «Севильей». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч на 8-й минуте встречи забил 27-летний испанский атакующий полузащитник Оливер Торрес после передачи Иско — 0:1. В дебюте второй половины вингер «желтой субмарины» Алехандро Родригес сравнял счет — 1:1.

Желтые карточки получили Яссин Буну, Маркос Акунья, Алехандро Родригес, Неманья Гудель, Хосе Анхель Кармона и Алекс Теллес. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом.

«Вильярреал», набрав 11 очков, временно поднялся на шестое место в турнирной табилце чемпионата Испании. «Севилья» с пятью очками расположилась на 15-й позиции.