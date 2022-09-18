Сочи, Краснодарский край, 18 сентября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Сочи» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 не смог обыграть воронежский «Факел». Основное время встречи, проходившей в Сочи на стадионе «Фишт», завершилось со счетом 1:1.

Пресс-служба ФК «Факел» «Факел»

Первый мяч на пятой минуте встречи забил 21-летний российский защитник Евгений Морозов после передачи Георгия Гонгадзе. Через шесть минут полузащитник сборной Эквадора Кристиан Нобоа сравнял счет — 1:1. Единственную красную карточки на 71-й минуте получил нападающий «Факела» Матвей Ивахнов.

Составы команд:

«Сочи»: Джанаев, Дркушич, Мещанинов, Юрганов (Сиссако, 84’), Кравцов (Сарвели, 46’), Терехов, Маргасов, Юсупов, Нобоа, Мелкадзе (Шипунов, 77’), Бурмистров (Жоазиньо, 76’).

«Факел»: Свинов, Божин, Морозов, Шлякин, Брызгалов (Суслов, 60’), Калинин, Квеквескири, Дмитриев (Мастерной, 68’), Аппаев (Максимов, 82’), Мендель (Акбашев, 61’), Гонгадзе (Ивахнов, 60’).