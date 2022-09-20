20 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 19:29 — REGNUM В Москве в Государственном музее Востока прошёл фестиваль «Краски Востока», посвященный культуре и искусству Дальнего Востока, в особенности Кореи.

Корейская культура стремительно входит в современный мир. На фестивале прошли мастер-классы по росписи акрилом ширмы в традиционном корейском стиле, осенние цветы, сельские улочки и горные пейзажи можно было научиться писать акварелью, аниме-персонажи — изобразить спиртовыми маркерами и линерами. Так же прошел мастер-класс по корейской каллиграфии. Желающие могли присоединиться к чайной церемонии, где мастер рассказал об истории ритуала и провел мастер-класс, на котором можно было узнать тонкости. На фестивале прошли тематические лекции.

Роспись ширмы в традиционном корейском стиле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Роспись ширмы в традиционном корейском стиле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Роспись ширмы в традиционном корейском стиле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Демо-класс по росписи акварелью Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Горный хребет Пукхансан акварелью Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Горный хребет Пукхансан акварелью Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-класс по росписи акварелью Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По залам музея провели экскурсию и показали корейское искусство. Корейская коллекция Государственного музея Востока составляет более 600 предметов. Она охватывает полуторатысячелетний период культуры Кореи.

Мастер чайных церемоний Андрей Гретчин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастерская чайных церемоний в Музее Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер чайных церемоний Андрей Гретчин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Чайная церемония Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастерская чайных церемоний Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер чайных церемоний Андрей Гретчин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В собрании музея представлены основные виды искусства и художественного ремесла: скульптура, живопись, керамика, лаки, изделия из металла и дерева, традиционный костюм и украшения. Хранящиеся в музее произведения рассказывают о верованиях и эстетических идеалах корейского народа, особенностях национального бытового уклада. Самые ранние образцы корейской художественной культуры относятся к периоду «эпохи Трёх государств», это середина I века до н. э. — конец VII векв н. э.

Традиционная одежда в зале Кореи в Музее Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Неизвестный художник. портрет Ли Доксу (1673–1744), и портрет Хван Хыма (1639–1730), XIX век Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Традиционная корейская одежда в зале Кореи в Музее Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Коробка для швейных принадлежностей, середина XX века Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вееры в зале Кореи в Музее Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Изображение сцен корейской жизни в зале Кореи Музея Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Изображение сцен корейской жизни в зале Кореи Музея Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Изображение сцен корейской жизни в зале Кореи Музея Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Изображение сцен корейской жизни в зале Кореи Музея Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Изображение сцен корейской жизни в зале Кореи Музея Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Демонстрирующиеся в экспозиции образцы мебели и костюма, ювелирные украшения и аксессуары XIX–XX веков соседствуют друг с другом, воссоздают реальную предметную среду традиционного корейского дома, позволяя через мир бытовых и ритуально-церемониальных вещей ощутить особую культурную атмосферу старой Кореи.

Мастер-класс, аниме-персонажи маркерами Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Осенние цветы акварелью Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Мастер-класс «Дева с лотосом» спиртовыми маркерами Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Осенние цветы акварелью Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-класс, аниме-персонажи маркерами Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Роспись веера в корейском стиле Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-класс по набору штампов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ваза в зале Кореи в Музее Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM