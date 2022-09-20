Наталья Стрельцова,
20 сентября 2022, 19:29 — REGNUM В Москве в Государственном музее Востока прошёл фестиваль «Краски Востока», посвященный культуре и искусству Дальнего Востока, в особенности Кореи.
Корейская культура стремительно входит в современный мир. На фестивале прошли мастер-классы по росписи акрилом ширмы в традиционном корейском стиле, осенние цветы, сельские улочки и горные пейзажи можно было научиться писать акварелью, аниме-персонажи — изобразить спиртовыми маркерами и линерами. Так же прошел мастер-класс по корейской каллиграфии. Желающие могли присоединиться к чайной церемонии, где мастер рассказал об истории ритуала и провел мастер-класс, на котором можно было узнать тонкости. На фестивале прошли тематические лекции.
Роспись ширмы в традиционном корейском стиле
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Роспись ширмы в традиционном корейском стиле
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Роспись ширмы в традиционном корейском стиле
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Демо-класс по росписи акварелью
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Горный хребет Пукхансан акварелью
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Горный хребет Пукхансан акварелью
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс по росписи акварелью
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
По залам музея провели экскурсию и показали корейское искусство. Корейская коллекция Государственного музея Востока составляет более 600 предметов. Она охватывает полуторатысячелетний период культуры Кореи.
Мастер чайных церемоний Андрей Гретчин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастерская чайных церемоний в Музее Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер чайных церемоний Андрей Гретчин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Чайная церемония
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастерская чайных церемоний
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер чайных церемоний Андрей Гретчин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В собрании музея представлены основные виды искусства и художественного ремесла: скульптура, живопись, керамика, лаки, изделия из металла и дерева, традиционный костюм и украшения. Хранящиеся в музее произведения рассказывают о верованиях и эстетических идеалах корейского народа, особенностях национального бытового уклада. Самые ранние образцы корейской художественной культуры относятся к периоду «эпохи Трёх государств», это середина I века до н. э. — конец VII векв н. э.
Традиционная одежда в зале Кореи в Музее Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Неизвестный художник. портрет Ли Доксу (1673–1744), и портрет Хван Хыма (1639–1730), XIX век
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Традиционная корейская одежда в зале Кореи в Музее Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Коробка для швейных принадлежностей, середина XX века
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вееры в зале Кореи в Музее Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Изображение сцен корейской жизни в зале Кореи Музея Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Изображение сцен корейской жизни в зале Кореи Музея Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Изображение сцен корейской жизни в зале Кореи Музея Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Изображение сцен корейской жизни в зале Кореи Музея Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Изображение сцен корейской жизни в зале Кореи Музея Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Демонстрирующиеся в экспозиции образцы мебели и костюма, ювелирные украшения и аксессуары XIX–XX веков соседствуют друг с другом, воссоздают реальную предметную среду традиционного корейского дома, позволяя через мир бытовых и ритуально-церемониальных вещей ощутить особую культурную атмосферу старой Кореи.
Мастер-класс, аниме-персонажи маркерами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Осенние цветы акварелью
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс «Дева с лотосом» спиртовыми маркерами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Осенние цветы акварелью
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс, аниме-персонажи маркерами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Роспись веера в корейском стиле
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс по набору штампов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ваза в зале Кореи в Музее Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ваза в зале Кореи в Музее Востока
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM