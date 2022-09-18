Москва, 18 сентября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Акции и манифестации за выход Армении из ОДКБ, которые проходят в Ереване, проплачены США или проамериканскими силами, полагает глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«Армению уже давно склоняют на сторону Запада (как и другие страны бывшего СССР), однако российско-армянские отношения пока стабильные, добрососедские и партнёрские: как двусторонние, так и отношения в рамках многосторонних международных блоков и организаций. Тем не менее США и их приспешники всеми силами стремятся вбить между нами клин. Эту цель преследовал и визит спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси в Ереван», — рассуждает Бондарев в телеграм-канале.

Искренне ратовать за выход Армении из ОДКБ могут только две категории её граждан: глупцы и шантажисты, убежден сенатор.

«Глупцы — надеющиеся, что «добрый дядюшка Сэм» защитит их территориальную целостность и государственный суверенитет лучше, чем Россия. Шантажисты — надеющиеся, что такое решение Армении сподвигнет нас к более активным действиям по защите этой страны от Азербайджана: переходу от дипломатических к военным действиям», — отметил парламентарий.

Однако Россия никогда не поддавалась на шантаж и манипуляции, напомнил он.

«Мы всегда готовы помочь нашим партнёрам и союзникам, но ровно в той степени, в какой считаем нужным, и теми методами, которые считаем приемлемым в конкретной ситуации», — заключил Бондарев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в акции за выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване принимает участие несколько сотен человек.