Донецк, , 19:30 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли здание института железнодорожного транспорта в Киевском районе Донецка. Об этом 18 сентября сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

ВСУ U.S. Army Europe

«Вражеские снаряды продолжают прилетать в Киевский район, — написал он. — … При обстреле района получило повреждение здание института железнодорожного транспорта».

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.