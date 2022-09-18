Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Запад становится пособником преступлений Киева, поставляя режиму дальнобойную артиллерию и ракетные установки. Об этом 18 сентября сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

«Предоставление киевскому режиму дальнобойной артиллерии и ракетных установок делает наших бывших западных партнеров пособниками преступлений [киевского режима] против мирного населения», — написал Полянский в Twitter.

По его словам, омерзительным является обстоятельство, что эти поставки представляют для США и Великобритании прибыльный бизнес-проект.