Тегеран, 18 сентября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. В Тегеран 19 сентября прибудет бизнес-делегация из России. Об этом сообщили в министерстве торговли, промышленности и шахт Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Пресс-секретарь ведомства Омид Галибаф рассказал, что в состав делегации войдут 100 человек, представляющие 65 компаний.

«Всего в течение трехдневного визита запланировано провести около 750 деловых встреч», — цитирует слова представителя министерства агентство «Мехр».