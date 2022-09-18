Афины , , 19:13 — REGNUM Заявления о возможном вмешательстве России в политику Греции являются трюками, которые рассчитаны на распространение в средствах массовой информации. Об этом 18 сентября заявил лидер главной оппозиционной партии СИРИЗА — Прогрессивный альянс, бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас на пресс-конференции на 86-й Салоникской международной выставке, трансляцию которой вел телеканал ERT1.

Алексис Ципрас Kremlin.ru

Журналист поинтересовался у Ципраса по поводу утверждений представителей греческого правительства о том, что государство защищено от любой угрозы, в том числе от якобы «возможной гибридной российской атаки в ходе [предстоящих в следующем году] выборов».

Ципрас сообщил, что чиновники из правительства не информировали политические партии об этом.

Он предположил, что «это во многом коммуникационный фейерверк», который рассчитан на СМИ.

Ципрас также добавил, что Греция не входит в число стран, которые США уведомили о такого рода вмешательстве в ее внутренние дела.

«В значительной степени это может также свидетельствовать о панике со стороны г-на Мицотакиса, чтобы оправдать свое предстоящее поражение на выборах внешними факторами», — сообщил он.

Бывший премьер Греции также предложил провести расследование таких утверждений.

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