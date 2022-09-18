Москва, , 19:09 — REGNUM Просьба Аллы Пугачёвой зачислить её в реестр иноагентов выглядит как PR-акция. Так прокомментировал порыв певицы председатель правления тюменского общественного объединения «Защита Отечества», депутат Государственной думы Николай Брыкин («Единая Россия») в своём телеграм-канале.

Алла Пугачёва Ермолаев Алексей

Напомним, певица Алла Пугачёва попросила Минюст зачислить её в реестр иностранных агентов, разместив соответствующее обращение 18 сентября на своей странице в одной из соцсетей.

«Со стороны этот пост выглядит как PR-акция и, если разобраться, то Алла поняла, что в России её не ждали, а её творчество давно никому не интересно. Таким образом пытается подогреть интерес к своей персоне», — считает Николай Брыкин.

Парламентарий добавил: чтобы просьба не выглядела пиаром, необходимо писать официальное обращение в Минюст, а не посты в соцсетях.

«Хочет стать иноагентом? Ну что ж, если женщина просит…», — резюмировал парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, певица Алла Пугачёва заявила о своём желании стать иноагентом после того, как её супруга, пародиста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), накануне внесли в реестр иноагентов.