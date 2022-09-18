Краснодар, , 19:08 — REGNUM 18 сентября футбольный клуб «Краснодар» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал уверенную победу над подмосковными «Химками» со счетом 3:1. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «Краснодар».

ФК «Краснодар»

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Эдуард Сперцян (7’ Баши), Никита Кривцов (33’ Эдуард Сперцян) и Максим Кутовой (90+6’). Единственный гол «Химок» на 57-й минуте забил российский нападающий Илья Кухарчук после передачи Дениса Глушакова.

Составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Бородин, Волков, Кайо (Литвинов, 46’), Сперцян (Ахметов, 86’), Пина, Кривцов, Ионов (Баньяц, 80’), Баши, Олусегун (Манелов, 46’).

«Химки»: Лантратов, Тихий (Данилкин, 62’), Волков (Камлашев, 68’), Филин, Идову, Глушаков, Зуев, Гбане (Мирзов, 62’), Магомедов, Ломовицкий (Долгов, 68’), Кухарчук (Садыгов, 76’).

На данный момент «Краснодар» с шестью победами и 20-ю набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки», набрав восемь очков, располагаются на 13-й позиции.