Бишкек, , 19:06 — REGNUM Конфликтную ситуацию между Киргизией и Таджикистаном необходимо решить мирным путём. Об этом говорится в заявлении МИД Киргизии, распространённом 18 сентября.

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В документе подтверждается неизменная позиция министерства «о необходимости разрешения спорных вопросов между двумя странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров».

В дипломатическом ведомстве отметили, что Киргизия в ходе приграничного конфликта действовала с оборонительной позиции и не имела цели захвата чужой территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Таджикистана заявили, что Киргизия нагнетает ситуацию на границе.