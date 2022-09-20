Ереван, 20 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Никол Пашинян сделает всё, чтобы сдать весь Карабах, ряд армянских территорий и вновь капитулировать перед Баку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbadМикаэл Бадалян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Ильхама Алиева пойти в наступление для того, чтобы он мог сказать то, что что он недавно говорил в армянском парламенте. А именно, что он подпишет любую бумагу, он готов сдать полностью Нагорный Карабах, он готов сдать ещё большое количество армянских территорий. И Пашинян якобы не боится, что его назовут предателем, не боится, что свергнут его власть, но ради, дескать, Армении, ради её безопасности он готов всё это сделать. А дальше будет второй этап агрессии, ещё более мощный. И Пашинян, по сути, повторит 9 ноября 2020 года, сценарий тот же самый. Он выйдет, подпишет очередной акт капитуляции, а потом скажет, что делает это для спасения Армении. Таким образом, агрессия — это коллективное решение и Баку, и Анкары, и совокупного Запада, и Еревана, как бы это не казалось невероятным. Микаэл Бадалян На мой взгляд, азербайджанское наступление связано с теми договорённостями, которые Пашинян дал, как Азербайджану, так и коллективному Западу. То есть, существует версия, и я её придерживаюсь, что это договорняк. Более того, Пашинян сам попросилпойти в наступление для того, чтобы он мог сказать то, что что он недавно говорил в армянском парламенте. А именно, что он подпишет любую бумагу, он готов сдать полностью Нагорный Карабах, он готов сдать ещё большое количество армянских территорий. И Пашинян якобы не боится, что его назовут предателем, не боится, что свергнут его власть, но ради, дескать, Армении, ради её безопасности он готов всё это сделать. А дальше будет второй этап агрессии, ещё более мощный. И Пашинян, по сути, повторит 9 ноября 2020 года, сценарий тот же самый. Он выйдет, подпишет очередной акт капитуляции, а потом скажет, что делает это для спасения Армении. Таким образом, агрессия — это коллективное решение и Баку, и Анкары, и совокупного Запада, и Еревана, как бы это не казалось невероятным.

Напомним, что 9 ноября 2020 года Пашинян в Москве подписал Трёхстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе между Арменией, Азербайджаном и Россией. В соответствии с этим соглашением Армения признавала потерю контроля над Зангеланским, Джебраильским, Физулинским и Шушинским районами, а также обязывалась передать под контроль Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.