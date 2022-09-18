Москва, , 19:02 — REGNUM 18 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Эмблема ХК «Спартак» ХК «Спартак»

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Селихов, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Данил Денисов, Наиль Умяров, Данила Пруцев, Роман Зобнин, Квинси Промес, Квинси Промес, Шамар Николсон.

«Локомотив»: Даниил Худяков, Марк Мампаси, Иван Кузьмичев, Максим Ненахов, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Педриньо, Артем Карпукас, Гирано Керк, Франсуа Камано, Вильсон Изидор.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты главного судьи — Егор Болховитин и Андрей Болотенков.