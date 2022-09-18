Донецк, 18 сентября, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Представители ВСУ вновь обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:15 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм. 18:30 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм. 18:40 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще семь снарядов.