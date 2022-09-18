Вашингтон, 18 сентября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что не считает происходящее в мире новой холодной войной.

Joebiden.com Джо Байден

«Нет, я не считаю, что это новая более сложная холодная война», — сказал американский президент в интервью телеканалу CBS, отвечая на соответствующий вопрос.

Он прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Самарканде на полях саммита ШОС.

Байден вспомнил, что прошлый раз лидеры России и Китая встречались в феврале в Пекине на церемонии открытия Олимпийских игр. После этого президент США позвонил председателю КНР.

«Я сказал: «Если вы думаете, что американцы и остальные продолжат инвестировать в Китай с учётом нарушения вами санкций, введенных в отношении России, полагаю, вы совершаете гигантскую ошибку, но решение за вами», — процитировал Байден свои слова.

Он добавил, что у США нет свидетельств поставок китайского оружия России.