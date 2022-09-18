Лондон, , 18:48 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что победит на президентских выборах уже в первом туре.

Жаир Болсонару FAMÍLIA BOLSONARO

Выступая перед сторонниками в Лондоне, он заявил, что в каждой поездке по стране его встречают великолепно.

«Невозможно, чтобы мы не победили уже в первом туре», — сказал Болсонару.

Он отметил, что большинство соотечественников разделяет его консервативные взгляды и не приемлют легализации наркотиков и абортов.

Первый тур выборов президента Бразилии состоится 2 октября.