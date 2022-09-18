Лондон, 18 сентября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что победит на президентских выборах уже в первом туре.

FAMÍLIA BOLSONARO Жаир Болсонару

Выступая перед сторонниками в Лондоне, он заявил, что в каждой поездке по стране его встречают великолепно.

«Невозможно, чтобы мы не победили уже в первом туре», — сказал Болсонару.

Он отметил, что большинство соотечественников разделяет его консервативные взгляды и не приемлют легализации наркотиков и абортов.

Первый тур выборов президента Бразилии состоится 2 октября.