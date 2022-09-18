Хартум, , 18:50 — REGNUM 136 человек погибли в Судане из-за наводнений, которые были вызваны проливными дождями. Об этом 18 сентября сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на представителей местной службы безопасности.

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Кроме того, по данным специалистов, от этого стихийного бедствия в стране пострадали порядка 120 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений оказывают Саудовская Аравия, Египет, Катар, ОАЭ. Сезон дождей в Судане начинается в июне и продолжается до октября.

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