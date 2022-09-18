Луганск, , 18:40 — REGNUM В результате обстрела города Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны ВСУ получил ранения российский журналист. Об этом 18 сентября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате обстрела населенного пункта Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS ранения получил журналист «Федерального агентства новостей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела города была разрушена гостиница «Ватра», а также повреждено семь одноэтажных жилых домов и объект розничной торговли.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS.