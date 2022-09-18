Токио, 18 сентября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Не менее 22 человек пострадали на юго-западе Японии в результате мощного тайфуна «Нанмадол», обрушившегося на остров Кюсю. Об этом 18 сентября сообщает телеканал NHK.

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Сообщается, что рекомендации об эвакуации в связи с четвертым по пятибалльной шкале уровнем тревоги получили порядка 8,4 млн жителей городов Фукуока, Кумамото, Кагосима, Миядзаки, Нагасаки, а также граждане, проживающие в районах префектур Эхимэ, Коти, Ямагути.

Согласно данным компании Kyushu Electric Power, в результате обрывов линий электропередач без света остаются порядка 270 тысяч домов на Кюсю.

Метеорологическим управлением Японии тайфуну «Нанмадол» был присвоен статус «очень сильного». Кроме этого, управление выпустило специальное предупреждение об опасности тайфуна для префектуры Кагосима.

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