Донецк, , 18:23 — REGNUM Представители ВСУ обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:50 — населенный пункт Розовка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк из артиллерии.