Каир, , 18:22 — REGNUM Объём экспорта египетского природного газа может достичь 10 млрд долларов в 2022-2023 финансовом году. Об этом 18 сентября сообщил министр нефти Египта Тарик аль-Мулла.

Египет (сс) Michael Caven

Он рассказал, что за последний год Египет экспортировал газ на сумму более 6,5 млрд долларов. При этом идёт работа над рационализацией потребления, которая позволит увеличить объёмы поставок на экспорт.

Так, в 2022-2023 финансовом году Египет намерен продать зарубежным покупателям природный газ на 8,5 — 10 млрд долларов.