Каир, 18 сентября 2022, 18:22 — REGNUM Объём экспорта египетского природного газа может достичь 10 млрд долларов в 2022-2023 финансовом году. Об этом 18 сентября сообщил министр нефти Египта Тарик аль-Мулла.
Он рассказал, что за последний год Египет экспортировал газ на сумму более 6,5 млрд долларов. При этом идёт работа над рационализацией потребления, которая позволит увеличить объёмы поставок на экспорт.
Так, в 2022-2023 финансовом году Египет намерен продать зарубежным покупателям природный газ на 8,5 — 10 млрд долларов.