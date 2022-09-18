Вашингтон, 18 сентября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не располагают свидетельствами о поставках оружия из Китая в Россию. Об этом 18 сентября сообщил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

Twitter.com/JoeBiden Джо Байден

Байден рассказал, что у США нет свидетельств поставок китайского оружия в Россию. Он отметил, что лично предостерегал председателя КНР Си Цзиньпина от оказания помощи Российской Федерации в обход санкций Запада.

Также американский президент заявил, что не считает происходящие в мире события новой более сложной холодной войной.