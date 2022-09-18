Ниамей, 18 сентября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Демонстрация с требованием полного вывода с территории Нигера французских войск, которые находятся в регионе Сахель в рамках военной операции «Бархан», прошла в столице этого государства городе Ниамее. Об этом 18 сентября сообщает Agence France-Presse (AFP).

Darwinek Карта-флаг Нигера

Сообщается, что на акцию протеста вышли несколько сот человек.

«Мы выступаем за немедленный уход войск Франции из Нигера», — приводит AFP слова одного из организаторов демонстрации, координатора «Движения М-62» Сейду Абдулайе.

Отмечается, что, кроме этого, демонстранты выступили за более тесные отношения Нигера и России.

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