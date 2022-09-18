Берлин, , 18:01 — REGNUM В Германии 59% жителей опасаются не оплатить счета за электроэнергию и газ. Об этом 18 сентября пишет немецкая газета Bild, ссылаясь на данные социологического исследования института INSA.

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Авторы материала прогнозируют проблемы, если такой сценарий сбудется. Так, в случае неоплаты счетов будут сложности у коммунальных служб. При негативном развитии событий, это сможет повлиять на работу общественного транспорта и различных учреждений.

«Коммунально-бытовые службы оказались в сложной ситуации», — приводятся в материале слова премьера земли Нижняя Саксония Штефана Вайля. Он пояснил, что компании вынуждены сами всё больше платить за энергию, при этом они опасаются, что им не будут поступать платежи.

В качестве решения он предложил распространить государственные меры поддержки на коммунальную сферу.