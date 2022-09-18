Донецк, , 17:52 — REGNUM В результате обстрела города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ погибли, по последним данным, четыре человека. Об этом 18 сентября сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«С прискорбием сообщаю, что количество погибших… мирных жителей Никитовского района Горловки увеличилось до четырех», — написал он.

По его словам, женщина погибла в поселке шахты им. Н. А. Изотова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр города Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибли три человека.